A Pirelli acabou de anunciar que os testes de pneus que tinha previsto em conjunto com a McLaren para estas terça e quarta-feira em Interlagos foram cancelados devido aos assaltos que marcaram o fim de semana do GP do Brasil de Fórmula 1.

Na sexta-feira, uma carrinha com elementos da equipa Mercedes foi assaltada à mão armada (e um veículo da FIA passou por situação idêntica), mas o reforço das medidas de segurança anunciado não impediu nova tentativa de assalto a uma carrinha da Pirelli no domingo.

Nesta segunda-feira, a fornecedora dos pneumáticos para a F1 comunicou que, em concertação coma FIA e com a McLaren, foi “decidido cancelar os testes de pneus (...) no interesse da segurança do pessoal” das duas marcas em questão.

Following a robbery attempt, neutralized by Pirelli security, on a Pirelli van at the Interlagos circuit last Sunday – after a weekend where similar episodes occurred with other teams –it has been decided to cancel the tyre test (1/2) — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 13 de novembro de 2017