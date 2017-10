Lewis Hamilton tem no GP do México deste fim de semana a segunda oportunidade de conquistar o título mundial de Pilotos de Fórmula 1.

Depois de o inglês da Mercedes ter vencido nos Estados Unidos e Sebastian Vettel ter sido segundo, Hamilton já só precisa de ser quinto classificado no México para garantir a vantagem suficiente sobre o alemão da Ferrari (ficando Brasil e Abu Dhabi para cumprir calendário).

O fim de semana que (mais uma vez) pode ser o do tetracampeonato para Hamilton começa na sexta-feira à tarde (na hora portuguesa) e termina no domingo também por volta da hora do jantar.

Mas lembre-se que madrugada, tem de acertar o relógio para o horário de inverno...

Horários do GP do México:

SEXTA-FEIRA:

16h00 Treinos Livres 1

20h00 Treinos Livres 2

SÁBADO:

16h00 Treinos Livres 3

19h00 Qualificação

DOMINGO:

18h00