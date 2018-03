A Ford lançou um vídeo teaser do novo Mustang Shelby GT500 em que mostra as primeiras imagens do «muscle car» que promete chegar em 2019 com mais de 700 cv de potência por um motor V8.

Sob o singo Cobra, a Ford apresenta o novo GT500 a partir do original de 1967, que vai mudando a pele para um bólide de quatro escapes e faróis agressivos com vários ângulos unidos pelas retas dos apêndices aerodinâmicos.

Depois do Mustang Bullitt, esta é a segunda grande reedição anunciada neste ano pela Ford.

