Quantos consegue identificar? O último filme de Natal da Ford, o Snowkhana 5, é um verdadeiro desafio para os aficionados do cinema, com Mental Block a percorrer um circuito em drift através de uma série de “blockbusters” favoritos de Natal.

Criado como um tributo aos populares vídeos “Gymkhana” de Ken Block, a série Snowkhana conta com brinquedos em miniatura, montes de peças de LEGO e uma paciência meticulosa para fotografar cada quadro ligeiramente diferente.

Tudo foi montado em pouco mais de um mês com materiais que incluíram 17 árvores LEGO, 11 latas de spray de neve, sete edifícios de cartão, uma grande lata de espuma e um par de collants de senhora (sim, leu bem).

Veja o “Snowkhana 5: Ultimate Festive Blockbuster” e tente identificar todas as referências aos filmes. Se precisar de ajuda, veja a lista completa abaixo.

– Anchorman [em Portugal: O Repórter – A Lenda de Ron Burgund] – Regresso ao Futuro

– Bullitt (Mustang)

– Os Diamantes são Eternos (Mustang)

– Elf [em Portugal: Um Duende em Nova Iorque] – Frozen

– Forrest Gump

– Caça-Fantasmas

– Harry Potter e a Câmara dos Segredos

– Idade do Gelo

– Santa Claus the Movie

– Scooby-Doo

– A Corrida Mais louca do Mundo

– O Império Contra-ataca

– Velocidade Furiosa

– The LEGO movie

– As Crónicas de Nárnia (The Lion, The Witch and The Wardrobe)

– Toy Story

O elenco também incluiu curtas aparições de Batman, Ben 10, The Lone Ranger, Raphael o Adolescente Mutante Tartaruga Ninja, e um minion de Gru – O Maldisposto.