A Ford deu a conhecer detalhes de 7 dos 13 veículos globais elétricos que pretende lançar nos próximos cinco anos, incluindo versões híbridas de modelos icónicos como os F-150 pickup e Mustang, além de um SUV totalmente elétrico, com uma autonomia de pelo menos 482 km.

Esta ofensiva “verde” faz parte de um investimento de cerca de 4.275 milhões de euros em veículos elétricos a realizar até 2020. O objetivo é “tornar numa empresa automóvel e de mobilidade, líder em veículos elétricos e autónomos e oferecendo novas soluções de mobilidade”.

Como refere Mark Fields, Presidente e CEO da Ford, “à medida que cada vez mais consumidores de todo o mundo começam a mostrar interesse nos veículos elétricos, a Ford está apostada em oferecer aos consumidores uma ampla gama de elétricos, serviços e soluções que melhorem a vida das pessoas.”

Fields sublinha ainda que “os nossos investimentos e a expansão da nossa gama reflectem as nossas previsões de que a oferta global de veículos elétricos irá exceder a de veículos a gasolina dentro dos próximos 15 anos.”

Os 7 veículos elétricos globais anunciados são um pequeno SUV totalmente elétrico, a chegar em 2020, com uma autonomia estimada em pelo menos 482 km, um veículo autónomo de grande volume concebido para serviços comerciais de transporte partilhado ou por marcação. Este veículo híbrido será apresentado em 2021 e será produzido na fábrica Flat Rock.

O terceiro é uma versão híbrida da best-seller F-150 pick-up disponível a partir de 2020 para comercialização na América do Norte e Médio Oriente, estando também nos planos uma versão híbrida do mítico Mustang, com a potência de um V8 e ainda mais binário a baixo regime. Chega em 2020.

Projetado apenas para a Europa, a versão plug-in hybrid da Transit Custom chega em 2019 e destina-se a ajudar a reduzir os custos de operação mesmo nas vias de circulação mais congestionadas.

Por último, a Ford pretende desenvolver dois novos veículos policiais de perseguição, um dos quais com tecnologia híbrida.

Além disso, a Ford pretende que todos híbridos utilizem motores EcoBoost, ou seja, sobrealimentados, em vez de motores normalmente aspirados, incrementando a performance e a economia de combustível.