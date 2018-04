A Ford apresentou a nova geração do Focus já esperada (a partir de Cascais), mas não totalmente prevista, pois fê-lo (para o mercado) europeu multiplicada por quatro.

Com duas décadas de existência tendo vendido quase sete milhões de unidades na Europa e mais de 16 em todo o mundo, o novo Focus foi desenvolvido de raiz com base na nova plataforma C2 da Ford para resistência ao choque.

Se a carrinha é uma versão normalmente esperada (para o mercado asiático haverá ainda um três corpos de quatro portas), o «hatchback» (cinco portas) traz a novidade de se apresentar de forma tripla: com as versões ST-Line (nas fotos em azul) mais desportiva; a mais elaborada no luxo Focus Vignale (bordeuax); e a mais off-road e elevada Focus Active crossover (branco).

O novo design «human-centric» traz uma silhueta mais desportiva estendendo-se ao interior no aumento do espaço e do conforto sem ter “impacto negativo” nas dimensões exteriores.

O novo Focus é o primeiro modelo Ford na Europa a ter projeção dos controlos no para-brisas, para além do assistente (totalmente automático) de estacionamento num nível 2 de autonomia de condução. Toda a gama dispõe do modem FordPass Connect no infoentretenimento e do Ford Co-Pilot360 na assistência à condução.

O reforço do cruise control com o “Stop & Go”, o reconhecimento de sinalização de velocidade e assistentes de permanência na faixa são alguns dos recursos que ligam conforto e segurança, na qual também se incluem o sistema de pré-colisão com deteção de ciclistas e peões e também de ângulos mortos ou a câmara traseira e o sistema de travagem pós-colisão.

Os motores a gasolina Ecoboost dividem-se entre o de 1.0 litros com 85, 100 ou 125 cv de potência e o novo 1.5 litros com 150 ou 182 cv. As versões a diesel estão com os EcoBLue de 1.5 litros com 95 ou 120 cv e de 2.0 litros com 150 cv.