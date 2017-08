O Koenigsegg CCXR Trevita que Floyd Mayweather colocou à venda foi comprado. O carro custou ao pugilista norte-americano 4,5 milhões de euros. Foi vendido por cerca de metade do valor.

Esta raridade foi arrematada no leilão da Mecum Auctions, em Monterrey, nos EUA, por cerca de 2,21 milhões de euros, segundo relata o «Motor1.com».

Este é um de apenas dois CCXR Trevita que foram feitos. A sua raridade, que fez a Koenigsegg desistir de produzir mais algum exemplar, é a resina impregnada de pó de diamante que reveste a fibra de carbono no exterior.

No coração deste hiperdesportivo – que pode ser transformado num roadster guardando as placas do teto na (mala da) frente do carro – pulsa o habitual coração da marca sueca com um motor V8 de 4.8 litros a debitar 1018 cv de potência.

O Koenigsegg CCXR Trevita ultrapassa os 400 km/h depois de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 8,7 segundos. O carro (quase) único que Mayweather comprou em 2015 chega ao novo dono com pouco mais de 3,1 mil quilómetros.