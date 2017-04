Se é entusiasta da Fórmula 1, MotoGP, WRC e WTCC, então prepare-se para emoções fortes nos próximos dias e que culminam com um domingo de corridas em cheio.

O programa é para todos os gostos e horários “simpáticos” (dentro do possível). Arranca com a Volta à Córsega em ralis, passa pela abertura da temporada do WTCC em Marraquexe e termina com o Grande Prémio da China em Fórmula 1 e o Grande Prémio da Argentina em Moto2 e MotoGP.

A apontar: Grande Prémio da China às 7h00 de domingo, em direto na Sport TV 5. A qualificação, este sábado, tem lugar uma hora mais tarde, ou seja, pelas 8h00.

No MotoGP, a corrida de Moto2, com Miguel Oliveira, está marcada para domingo, pelas 18h20, em direto na Sport TV5. Pouco depois é a vez da categoria “rainha” entrar em pista, também na Sport TV5.

As qualificações, no sábado, estão marcadas para as 19h05, no caso do Moto2, e pelas 18h35 (MotoGP).

Quanto ao WTCC, com Tiago Monteiro candidato ao título, as duas corridas em Marraquexe acontecem no domingo, a partir das 16h30, ambas no Eurosport 1. A qualificação tem lugar no sábado, a partir das 15h15, aqui com transmissão no Eurosport 2.

Por último, a Volta à Córsega arranca na sexta-feira, sendo que a primeira especial está marcada para as 8h22, seguindo-se mais três especiais, com outras seis divididas entre sábado e domingo. A Power Stage, no domingo, tem lugar pelas 11h18.

Confira os horários:Fórmula 1:

Sexta-feira

03h00: primeiros treinos livres

07h00: segundos treinos livres

Sábado

05h00: terceiros treinos livres

08h00: qualificação

Domingo

07h00: Grande Prémio da China

MotoGP:

Sexta-feira

13h00 primeiros treinos livres Moto3

13h55 primeiros treinos livres MotoGP

14h55 primeiros treinos livres Moto2

17h10 segundos treinos livres Moto3

18h05 segundos treinos livres MotoGP

19h05 segundos treinos livres Moto2

Sábado

13h00 terceiros treinos livres Moto3

13h55 terceiros treinos livres MotoGP

14h55 terceiros treinos livres Moto2

16h35 Qualificação Moto3

17h30 treinos livres 4 MotoGP

18h10 Qualificação 1 MotoGP

18h35 Qualificação 2 MotoGP

19h05 Qualificação Moto2

Domingo

13h40 Warm-up Moto3

14h10 Warm-up Moto2

14h40 Warm-up MotoGP

17h00 Corrida Moto3

18h20 Corrida Moto2

20h00 Corrida MotoGP

WRC (Rali da Córsega):

Sexta-feira

08h22: SS1 Pietrosella – Abitreccia 1 (31,20 km)

10h14: SS2 Plage du Liamone – Sarrola-Carcopino 1 (29, 12 km)

13h11: SS3 Pietrosella – Abitreccia 2 (31,20 km)

15h03: SS4 Plage du Liamone – Sarrola-Carcopino 2 (29, 12 km)

Sábado

07h40: SS5 La Porta – Valle di Rostino 1 (48,71 km)

09h17: SS6 Novella 1 (17,27 km)

13h28: SS7 La Porta – Valle di Rostino 2 (48,71 km)

15H08: SS8 Novella 2 (17,27 km)

Domingo

07h58: SS9 Antisanti – Poggio di Nazza (53,78 km)

11h18: SS10 Porto-Vecchio – Palombaggia (Power Stage: 10,42 km)

WTCC (Marraquexe):

Sábado

15h15: qualificação e MAC3

Domingo

16h30: corrida 1 e 2