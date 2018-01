Filipe Albuquerque e João Barbosa são os vencedores das 24 Horas de Daytona.

O Cadillac DPi #5 dos dois pilotos portugueses e de Christian Fittipaldi dominou esta clássica do automobilismo que, na sua 56.ª edição, abriu o campeonato de endurance da América do Norte.

Partindo do terceiro lugar da grelha, Filipe Albuquerque arrancou bem e cedo chegou à liderança da corrida; uma liderança que o carro dos portugueses manteve praticamente do princípio ao fim.

Fittipaldi passou um mau bocado quando choveu durante a noite, com o Cadillac #5 da Action Express a deixar o primeiro lugar com as paragens nas boxes, mas onde a estratégia para reparar o carro, como mudar os travões, por exemplo, resultou na perfeição.

O piloto de Coimbra voltou a retomar a liderança e Barbosa acabou por cimentar cimentá-la com Albuquerque a cruzar a linha de meta com 1m10.544s (quase uma volta) à frente do Cadillac DPi #31 (também da Action Express) guiado por Stuart Middleton.

No terceiro lugar do pódio ficou o Oreca LMP2 #54 de Colin Braun.

Numa prova com cinco portugueses presentes, António Félix da Costa conseguiu cruzar a meta no quinto lugar da classificação geral, não obstante os problemas que o Oreca LMP2 #78 da equipa Jackie Chan DC Racing Jota teve ao longo da prova.

Mais para trás ficaram os pilotos de Formula 1 presentes na categoria principal. O Oreca LMP2 #37 da equipa de lance Stroll terminou no 11.º lugar dos protótipos e o Ligier LMP2 #23 de Fernando Alonso ficou pelo 13.º posto da classe – mas, na classificação geral, ambos ficaram para trás de vários carros das categorias inferiores, respetivamente nos 15.º e 38.º lugares.

A brilhar nos GTD estava Álvaro Parente, com o piloto português a cruzar a meta com o Acura NSX GT3 #86 na segunda posição da categoria (22.º da geral) perdendo o triunfo para o Lamborghini Huracán GT3 #11 de Mirko Bortolotti.

O Ferrari 488 GT3 da equipa de Pedro Lamy ficou no 21.º posto entre os GTD depois de uma saída de pista de Paul Dalla Lana ter danificado muito carro com o canadiano a quedar-se pelo 44.º lugar da geral numa tabela com 50 competidores.