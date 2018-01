A Fiat apresentou a nova família 500 Mirror, um trio do ramo genealógico do citadino que, além de trazer um «brasão» identificativo desta linhagem, traz também de série a Uconnect – plataforma de conectividade, entretenimento, navegação e comunicação da Fiat Chrysler Automobiles.

Nos novos 500 Mirror, 500L Mirror e 500X Mirror – que se apresentam em cores azuis – o condutor disporá do Uconnect preparado para o Apple CarPlay e compatível com o Android Auto num ecrã de 7’’ HD touchscreen "refletindo o ambiente de um Smartphone no ecrã da consola".

A aplicação Mopar Connect de serviços de assistência remota, em caso de avaria ou roubo, por exemplo, e controlo de funções, como alertas de velocidade ou o nível de combustível está também pela primeira vez disponível num modelo Fiat.

A nova família 500 vem também de série com Bluetooth mãos livres, streaming áudio, leitor de texto e função de reconhecimento de voz, entradas USB de auxiliar, integração de iPod e controlos n volante.

Ao descarregar a aplicação grátis Uconnect LIVE, a plataforma enriquece as funcionalidades como a navegação com a Tom Tom LIVE, estar ligado às redes sociais Facebook e Twitter, ou ter acesso às notícias da agência Reuters.

Os 500 e 500L já podem ser encomendados, o 500X pode sê-lo a partir de fevereiro. As sete versões a gasolina (incluindo uma Cabrio e uma X com dupla embraiagem) são as seguintes:

Fiat 500 Mirror 1.2 69 cv

Fiat 500C Mirror 1.2 69 cv

Fiat 500X Mirror 1.6 E-Torq 110 cv

Fiat 500X Mirror 1.4 MultiAir 140 cv

Fiat 500X Mirror 1.4 MultiAir 140 cv DCT

Fiat 500L Mirror 1.4 95 cv

Fiat 500L Mirror 1.4 T-Jet 120 cv