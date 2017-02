A Lexus e a Porsche são as marcas mais fiáveis segundo um estudo de fiabilidade realizado nos Estados Unidos e que contou com a participação de cerca de 36 mil proprietários. Por outro lado, Fiat, Jeep e Infiniti são as menos fiáveis.

O estudo, realizado pela consultoria JD Power, avalia o grau de satisfação dos proprietários ao longo de três anos e contabilizou o número de problemas mecânicos que aconteceram.

A Lexus, com 110 problemas por cada 100 veículos (PP100), o mesmo resultado da Porsche, foram consideradas as mais fiáveis, sendo as duas marcas Premium as mais destacadas pelos seus clientes, que se mostram satisfeitos com as suas escolhas.

A seguir, em terceiro, ficou a Toyota, com 123 PP100, subindo uma posição face ao estudo de 2016. Seguem-se a Buick (126 PP100) e a Mercedes-Benz (131 PP100).

Na sexta posição aparece a Hyundai, que deu um salto na tabela com uma melhoria de 25 PP100 face ao estudo anterior (era 19ª). O melhor resultado de sempre da Hyundai nesta tabela da J.D. Power faz-se com um resultado de 133 PP100.

A J.D. Power destaca a performance da Dodge e da Ford, que melhoram em 21 PP100 e a Land Rover, que melhoria 20 PP100.

O estudo, que cobre 177 problemas agrupados em oito categorias, analisa apenas os automóveis comprados em 2014. A média de problemas na indústria norte-americana foi de 156 ocorrências para cada 100 veículos – mais 4 problemas do que a média registada pelo estudo de 2016.

A maioria dos problemas relatados (22%) prendeu-se com os sistemas de áudio, comunicação, entretenimento e navegação do automóvel (como dificuldades ou impossibilidade de emparelhamento de smartphones via Bluetooth e problemas no reconhecimento dos comandos por voz).

Outro problema bastante mencionado foram as falhas ou duração abaixo do indicado das baterias. Confira AQUI o ranking.