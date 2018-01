Gordo Ramsay é um apreciador de carros e dos Ferrari em especial sabendo-que o chef mundialmente conhecido tem vários carros da marca italiana.

A maior parte dos Ferrari – são-lhe atribuídos nove, onde se incluem dois LaFerrari, um deles um Aperta – estão na Grã-Bretanha – e um do lote, um Callifornia T, está nos Estados Unidos para quando o escocês está em Los Angeles.

Ora, com carros que superam os 300 km/h de velocidade máxima, Ramsay escolhe a noite (já a entrar na madrugada) para circular incógnito nas vias rápidas, onde se pode andar mais depressa, mas ainda bem longe das capacidades de um Ferrari...

Ramsay não só assume que carrega no acelerador como revela também que usa um truque para evitar ser apanhado pela polícia ou inclusivamente identificado pelas câmaras de vigilância.

“Eu conduzo os meus carros à noite quando ninguém me vê. Saio às 2h30 da manhã para a via rápida e abro na autoestrada e nenhum polícia e câmara me apanham porque eu enrolo as chapas de matrícula com película aderente”, revelou o chef de cozinha ao «Daily Mirror».

Ramsay afirma que “é ótimo para um chef quando se tem o seu Ferrari”, pois “basta enrolar com película aderente”, já que “não fotografa”, pois “reflete”.

“É brilhante. É uma grande dica. Estou a tentar ajudar-vos... Por isso, arranjem rolos de película aderente quando forem com o vosso Ferrari e enrolem à frente para não serem apanhados em excesso de velocidade”, aconselhou o chef com um total de 16 estrelas Michelin nos seus restaurantes.