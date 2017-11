No Brasil para disputar a penúltima corrida do Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso não fugiu ao tema futebol numa conversa que fez questão de fugir aos temas do desporto automóvel.

Um dos assuntos em foco foi o futebol e o Real Madrid, de cujos o piloto espanhol é confesso adepto. E à pergunta clássica da última década feita pelos jornalistas da «Globo», Alonso também não fugiu: para ele, Cristiano Ronaldo é melhor do que Lionel, Messi.

“Ronaldo é melhor do que Messi, sim. Messi tem um talento incrível também, mas como adepto do Real, só os jogadores do Real me interessam.”

Em conversa com brasileiros, os «canarinhos» do Real Madrid também não foram esquecidos. “Há o Marcelo, o Casemiro, ótimos brasileiros que jogam lá”, disse o “fanático adepto do Real Madrid”, que também joga, quando pode: “Gosto muito, arrisco jogar às vezes, mas gosto mais de ver pela televisão do que praticar. Preciso de muito treino.”