É mais um episódio das relações económicas entre Estados Unidos e Europa, que prometem não ser pacíficas nos tempos que se avizinham. E este inclui vacas norte-americanas e motos europeias.

O Office of the United States Trade Representative (USTR) – o gabinete de dependência do presidente do EUA responsável pelo comércio externo na exportação de produtos norte-americanos para outros mercados – está a pedir reações à sua proposta de taxar com impostos a 100% as motos importadas da Europa com cilindrada entre os 51 e os 500cc.

A notícia avançada nos EUA pelo «Motor1.com» refere que serão pelo menos 14 as marcas a enfrentarem esta medida: Aprilia; Beta; BMW; Ducati; Fantic; Gas Gas; Husqvarna; KTM; Montesa; Piaggio; Scorpa; Sherco; TM; e Vespa.

Uma disputa relacionada com o comércio de carne de vaca dos EUA com a Europa parece estar nesta tentativa de pressão ou retaliação. O site espanhol «Motociclismo» esclarece que esta será a resposta da administração norte-americana à União Europeia por esta ter proibido a importação da carne dos EUA oriunda de animais a que foram administradas hormonas de crescimento.

Estas situações não são inéditas no mercado global, nem tão pouco nas relações dos EUA com outros países e com os europeus em concreto, mas dentro dos próprios Estados Unidos as reações não são todas favoráveis.

O «Motor1.com» frisa que a Associação Americana de Motociclistas, entre outras, diz opor-se à tarifa proposta porque as disputas agrícolas não devem ser resolvidas com sanções comerciais sobre produtos não agrícolas, que terão impacto quer em pequenos e médios revendedores quer nos consumidores dos EUA.