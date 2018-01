Evald Jastad é motorista de táxi, mas não é um motorista de táxi qualquer – mais do que tudo, pelo carro que tem para transportar passageiros na Noruega, sejam eles cidadãos locais, sejam estrangeiros.

Jastad tem no seu serviço de táxi um potente Ford Focus RS, que já circula com o cognome de «Relâmpago Azul» 127 mil km depois de o ter estreado há cerca de um ano e meio.

Os trajetos pelo meio dos penhascos de Trolltunga na região de Odda no bólide alimentado pelo motor Ecoboost de 2.3 litros a gasolina com 345 cv de potência fazem as delícias dos passageiros.

A começar pelo seu filho Martin, quando tem de ir, todos os dias, para a creche. “Quando o levo para a creche, durante o caminho o Martin grita «Acelera mais! Acelera mais!”, conta o taxista de 36 anos.

Mas, antes dos passageiros, está o próprio Evald Jastad, que confessa o que é, para si, a denominada «alegria no trabalho»: “Não há muitas pessoas que possam dizer que vivem o seu sonho. Mas eu sou seguramente uma delas.”