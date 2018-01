O Euro NCAP revelou os vencedores de 2017 nas seis categorias em que quase 70 modelos foram testados quanto à segurança.

A Volkswagen surge com metade dos premiados (um deles produzido em Portugal – como é o caso do T-Roc, na Auetoeuropa) nas categorias em que foram testados veículos suficientes para ser definido um vencedor.

A maioria dos carros testados em 2017 foram modelos novos e a maioria recebeu uma cotação de cinco estrelas; o que, segundo destaca o Euro NCAP “a crescente melhoria na segurança dos veículos modernos”.

“Os modelos antigos ou renovados portaram-se pior, com a sua avaliação, em geral, pior do que a dos carros novos refletindo uma falta de avanço nos sistemas de retenção e tecnologias de assistência ao condutor”, acrescenta organismo europeu.

Os sistemas de travagem automáticos de deteção de peões (testados pela primeira em 2016) “já estão presentes em 82 por cento dos carros testados em 2017 e são equipamento de série em 62”.

O “assistente de velocidade foi oferecido em 92 por cento dos novos carros testados e é equipamento de série em 82 por cento”. Estes avanços na assistência à condução “nada retiraram às melhorias na proteção de embates”.

"Parabéns à Volkswagen! Ser o melhor em três categorias diferentes é uma grande conquista e sublinha o compromisso da empresa em fornecer os mais altos níveis de segurança aos seus clientes. A Subaru e a Opel também estão a oferecer produtos líderes da classe, enquanto a Volvo continua a sublinhar sua reputação de segurança. Mais amplamente, porém, é encorajador ver tantos carros novos tão bons em todas as áreas de segurança e equipados com maiores e maiores níveis de tecnologia que protegem vidas ", afirma o secretário geral do Euro NCAP, Michiel van Ratingen.