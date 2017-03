Os primeiros radares de passadeiras estão prestes a entrar em funcionamento em Lyon, França. O objetivo é proteger aqueles que são os “elementos” mais frágeis no trânsito, os peões.

O funcionamento é relativamente simples: radares e câmaras detetam a aproximação de pessoas e também de viaturas à passadeira, captando as imagens e a matricula dos automóveis.

Além de reconhecer que os automobilistas não pararam, estes radares serão também capazes de identificar uma travagem mais brusca.

No caso do sistema detetar uma infração, as imagens são enviadas para as autoridades, que decidem então se o automobilista deve ser autuado. Em França, a multa pode chegar aos 135 euros e 4 pontos na Carta de Condução.

