A EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) quer premiar os condutores que não cometeram infrações e vai oferecer presentes, escreve o Jornal de Negócios.

O alvo da EMEL serão os veículos bem estacionados nas principais ruas de Lisboa. A campanha “Bem Estacionados” decorre até ao próximo dia 23 de dezembro.

“A EMEL resolveu recompensar alguns dos muitos cidadãos que cumprem as regras e ajudam a criar uma cidade cada vez melhor”, diz a empresa que gere o estacionamento na capital.

Ao regressar ao carro estacionado, o condutor poderá ser surpreendido com um laço gigante afixado no capô do carro com uma mensagem de Feliz Natal.

Além disso, o condutor vão ter direito a um ‘voucher’ de 10 euros na aplicação Epark, da EMEL.