Bloom rodou no circuito ao volante de um Fórmula E e o teste não acabou da melhor forma. O inglês acabou por bater com o carro nas barreiras.

Bloom começou por rodar à pendura no Safety Car e, depois, passou ele mesmo para o volante para completar o reconhecimento do traçado.

As primeiras impressões foram de entusiasmo. “Nasci para isto” [do inglês “I’m a natural”], repetiu o ator de «Piratas das Caraíbas» e «O Senhor dos Anéis».

Mas as coisas mudaram quando o inglês passou para o monolugar. Um travagem forte prenunciou algumas dificuldades e, em seguida, uma curva apertada terminou com o carro a bater de frente das barreiras e a danificar a frente.

“É só um cone do nariz”, justificou Bloom, que não deixou de levar consigo alguns destroços do carro como recordação do desempenho... A experiência aconteceu no ePrix de Marraquexe a meio deste mês e foi agora revelada em vídeo.