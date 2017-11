O emblema iluminado da Mercedes projetado a três dimensões no chão quando abrir as portas da frente é a nova oferta que a marca alemã disponibiliza para os clientes.

É uma oferta que se disponibiliza porque não é grátis, mas que, por outro lado, a Mercedes possibilita adquirir nos seus revendedores “para numerosos modelos desde o Classe A ao GLS”.

A imagem iluminada e 3D é projetada para a entrada do carro quando se abre as portas do condutor e do passageiro da frente. A opção é dada de acordo com o respetivo pacote de iluminação das portas dos modelos abrangidos com a montagem do projetor LED feita numa “questão de minutos” pelos revendedores.

As imagens reveladas pela marca germânica mostram a nova opção com o emblema iluminado para as versões Mercedes-AMG juntando-se estas opções à estrela iluminada na grelha.