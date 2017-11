A Tesla apresentou oficialmente nesta madrugada um carro desportivo e um Camião.

O novo Tesla Roadster foi apresentado com um cartão de visita imbatível que o tornará o mais rápido carro de produção ao ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 1.9 segundos.

0 to 100 km/h in 1.9 sec pic.twitter.com/xTOTDGuwQj — Elon Musk (@elonmusk) 17 de novembro de 2017

Mas as características que impressionam no novo Roadster não ficam por aqui: esse desportivo anuncia uma capacidade para rodar mil quilómetros com uma carga.

Três motores elétricos (um à frente e dois atrás) são alimentados por uma bateria de 250 kWh. E 250 km/h é também a velocidade que o novo Roadster (2+2 de teto removível) assume ultrapassar.

A Tesla anuncia como preço base os 200 mil dólares (cerca de 170 mil euros) com uma reserva de 50 mil dólares (cerca de 42 mil euros) que já pode ser feita. Ao preço de 250 mi dólares (cerca de 211 mil euros) está uma edição especial do novo Roadster para os primeiros mil clientes que o desejem.

Segundo escreve o «Mtor1.com», o novo Tesla Roadster chega em 2020.