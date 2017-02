A apetência dos portugueses por veículos “verdes” é cada vez maior. Em 2016 foram vendidos em Portugal nada menos que 6.076 automóveis “verdes”, um aumento de 27,1 por cento, acima da média europeia, que é de 5,6 por cento (EU15 + EFTA).

Segundo a informação divulgada pela ACEA (associação europeia dos construtores de automóveis), a solução mecânica que mais cresceu em Portugal foi a dos híbridos plug-in (de ligar à tomada) que aumentou 112 por cento, com 1024 unidades vendidas em 2016.

A mais procurada, contudo, foi a dos híbridos elétricos, com 3228 unidades (um aumento de 8,5 por cento face a 2015), enquanto modelos cem por cento elétricos foram vendidos 756 unidades (mais 17,2 por cento).

Na Europa, no conjunto modelos elétricos, híbridos, plug-in, fuel cell, entre outros modelos “verdes”, registou-se um crescimento de 9,7 por cento face ao ano anterior, num total de 206.584 unidades comercializadas na União Europeia e nos países das EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre).

Só os plug-in aumentaram 17 por cento chegando aos 112 999 registos. Os 100 por cento elétricos, por seu lado, cresceram 2,9 por cento num total de 90 795 carros. Sem surpresas, os que mais cresceram foram os híbridos convencionais, 29 por cento, reunindo 303 506 unidades em 2016.

O país em que mais elétricos foram vendidos em 2016 foi a França, com 21.751 unidades, seguida da Alemanha com 11.410 e do Reino Unido com 10.264 unidades. A Holanda foi o quarto, com 4,147 unidades.

Leaf lidera nos elétricos, Mercedes Classe C nos plug-in e Toyota nos híbridos

Em Portugal, o Nissan Leaf foi o elétrico mais vendido com 328 unidades, seguido do BMW i3 com 177 unidades, mais 7 unidades que o Renault Zoe, o terceiro elétrico mais vendido em 2016. O Kia Soul EV (31 carros) e o Volkswagen e-Golf (18 unidades), fecham o top5.

Mais disputada foi a liderança entre os híbridos de ligar à tomada (plug-in), com o Mercedes C350e a bater o Mitsubihi Outlander por 4 carros (289 vs 285 unidades, respetivamente). Em terceiro ficou o Volvo V60 (175 unidades), seguido do BMW Série 3 (80 carros) e Volkswagen Golf GTE (48).

Nos híbridos, a Toyota dominou as vendas com três modelos entre os cinco mais vendidos. O mais procurado foi o Auris (977 unidades), seguido do Yaris (814), com o Mercedes C300h em terceiro (410 unidades). O quarto é o Toyota C-HR (190 carros) com o Lexus IS em quinto (115 unidades).