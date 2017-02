A última, mais potente e mais veloz versão do Tesla Model S, o P100D continua a bater recordes atrás de recordes. Agora bateu o recorde do carro de produção mais rápido do mundo a acelerar dos 0 aos 100 km/h: 2,28 segundos.

O feito foi anunciado pelo próprio Elon Musk no Twitter: “O Model S P100DL bateu o recorde mundial de 0-60 milhas por hora [0 aos 97 km/h] em 2,27 segundos”, escreveu. A berlina cem por cento elétrica alcançou os 100 km/h em 2,275507139 segundos.

A marca só foi possível desbloqueando o “Ludicrous Mode+”, através de uma espécie de “cima, cima, baixo, baixo, direita, esquerda, direita, esquerda, b, a”, como nas consolas de videojogos, através do enorme visor na consola central.

Seguindo os passos corretos, surge uma mensagem no visor: “Tem a certeza de que pretende ir até o limite? Atenção, isto vai causar o desgaste acelerado do motor, caixa de velocidades e bateria”. Seguidamente, pode escolher-se a opção “Não, eu quero minha mãe” ou “Sim, vamos lá!”.

Em Portugal, o Tesla Model S P100D está disponível a partir dos 163.000 euros.

Todo o processo pode ser visto no vídeo abaixo: