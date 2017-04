A Dodge apresentou o último vídeo teaser do novo Challenger Srt Demon que vai apresentar no Salão de Nova Iorque.

Com o mote «Dia do Juízo Final», a marca norte-americana voltou a não mostrar muito do seu «muscle car», que reserva para apresentação oficial no próximo dia 11.

A grande questão que continua por responder é que potência terá este motor evoluído do que bate no coração do Dodge Challenger SRT Hellcat com 707 cv.

Já há quem diga que virá com 757 cv... Já se sabe também que a Henessey já apresentou uma adversário de peso com o Chevrolet Camaro ZL1 «The Exorcist», com 1000 cv...

Por enquanto, o Demon vai mostrando a sua potência no arranque.