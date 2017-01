Um Dodge Challenger SRT Hellcat foi roubado em 90 segundos de um stand na região de Detroit, nos Estados Unidos, com as câmaras de segurança a gravarem o modus operandi e a fuga.

Os ladrões arrombaram uma das portas do stand, entraram e empurraram o Dodge para a rua; depois, levaram o carro roubado empurrado por um furgão.

«Parece que eles tiveram cerca de um minuto e trinta segundos para abrir a porta e empurrar o carro para fora. E, depois, vemos outro veiculo a levá-lo empurrado», contou Mark Snethkamp à radio «WWJ», da cadeia «CBS».

«Temos boas imagens de vídeo e estou chocado que a Polícia de Highland Park não os tenha apanhado porque chegou aqui logo depois deles», acrescentou Snethkamp.

O carro roubado está avaliado em 75 mil dólares (cerca de 70 mil euros). O Dodge Challenger SRT Hellcat de 6.2 litros apresenta-se como o V8 mais potente de todos, com 707 cv. O «muscle car» norte-americano tem um preço base de 65 mil dólares nos EUA (cerca de 60 mil euros).

As «boas imagens vídeo» do assalto foram disponibilizadas à repórter da «WWJ» Vickie Thomas, que as reproduziu nas redes sociais.

A entrada no stand:

O roubo do Hellcat:

A fuga dos ladrões: