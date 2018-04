Quis o calendário coincidir o domingo de Páscoa com o dia das mentiras e como não podia deixar de ser, as marcas de automóveis aproveitaram bem o dia 1 de abril para revelar novidades e segredos...duvidosos.

Colunas anti-ruído da Skoda

Está cansado de ouvir birras e discussões das crianças no banco traseiro? A Skoda tem a solução: a marca checa lançou um sistema que cancela o som através de colunas instaladas na cabeceira do banco. Um extra apenas disponível para o Skoda Karoq..dos seus sonhos.

Plantar batatas com estilo

A Porsche leva a política de zero emissões mais além. Além quintas e quintais. Pule a cerca da vida urbana e plante batatas a alta velocidade com o Mission E Tractor da Porsche. São 700 cv de pura energia verde que unidos à app FastFarm vão tornar a vida no campo mais fácil, ou pelo menos mais rápida.

O doce segredo da Hyundai

Como é que a Hyundai desenvolve o i30 N Performance? O segredo vai deixa-lo com água na boca.

Vamos dar uma volta. Tens trocos?

O cobre é a cor da moda e a SEAT sabe disso. A marca espanhola lançou uma versão especial do seu crossover: o Arona Copper Edition alimentado por moedas de um centavo.

Esqueça a chave. Para ligar o motor do Arona é preciso introduzir moedas na ranhura situada no painel de instrumentos. Quem disse que só o dinheiro de plástico move o mundo?

A vida secreta dos funcionários da McLaren

Aqui está a prova viva que um funcionário feliz é mais produtivo. E esta hein?

Aston Martin parte a loiça toda

Ora aqui está um modelo apropriado para o dia a dia. O 'Project Sparta' da Aston Martin é um Big Foot, clássico, intemporal e ultra refinado. Para mover este gigante, a marca britânica apostou no mesmo motro V12 naturalmente aspirado de 6,5 litros projetado para o Valkyrie AMR Pro. São 1.100 cv que o vão levar a qualquer lado e por cima de qualquer coisa.