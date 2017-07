Filipe Albuquerque vai integrar a equipa Vaillante Rebellion na próxima edição das 6 Horas de Nürburgring, a quarta prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) entre 14 e 16 de julho.

O piloto de Coimbra vai substituir Nicolas Prost, que irá disputar o ePrix de Nova Iorque para a Fórmula E.

Além do piloto de Coimbra, a equipa contará com os brasileiro Pipo Derani e Bruno Senna, aos comandos do Oreca 07 com o número 31 integrado na categoria LMP2.

“Estou feliz por correr pela primeira vez na Vaillante REBELLION. Será uma prova importante para a equipa, já que o carro # 31 ainda está na luta pelo campeonato, o que me deixa feliz por ser o homem escolhido para o lugar”, afirmou o piloto português.

“O objetivo é vencer. Se isso não for possível, o segundo objetivo é obter o máximo de pontos possível para o campeonato”, acrescentou Albuquerque.