A Chrysler chamou para revisão 19.572 veículos na China devido a falhas no airbag, informaram as autoridades de controlo de qualidade do país, nomeadamente a Administração Geral de Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarenten.

Os veículos fabricados pela empresa automóvel norte-americana chamados à oficinaa são dos modelos todo-o-terreno Jeep Wrangler e Chrysler 300c, fabricados entre 2004 e 2012.

Alguns destes veículos podem apresentar defeitos no airbag do copiloto, com risco de que o dispositivo de segurança insuflável - produzido pela empresa japonesa Takata – exploda ao abrir e lance objetos pequenos sob a forma de estilhaços contra os ocupantes do carro.

Este problema, que poderá afetar cerca de 20 milhões de veículos na China, onde alguns foram revistos em operações anteriores, esteve relacionado com acidentes mortais ocorridos em vários países, nos últimos anos.

A Chrysler comprometeu-se a trocar os airbags defeituosos, sem encargos para os proprietários dos veículos afetados.

