Laia Sainz não escondeu a revolta com a atitude de Joaquim Rodrigues na quarta etapa do Dakar2017.

A piloto espanhola assegura que o português enganou-a e disse-lhe para mudar de rota e recuar vários quilómetros, quando não tinha certezas sobre o que estava a dizer.

A catalã não encontrava um dos Waypoints e decidiu pedir ajuda a Joaquim Rodrigues, que, segundo a espanhola, lhe disse para recuar vários quilómetros. Só depois é que a espanhola verificou que estava no trajeto errado.

“Estou muito chateada com tudo aquilo que aconteceu na quarta etapa. Ao início estava a navegar bem mas tive dúvidas num waypoint e perguntei a um piloto que me enganou”, explicou Laia, sem referir o nome de quem a enganou, no Facebook.

“Isso fez-me perder meia hora. Estou chateada comigo mesma por ter acredito e com o piloto por me ter enganado. No Dakar isso não se faz. Oxalá perca duas horas, estou enojada”, acrescentou a espanhola, sem esconder a revolta sobre o que aconteceu.