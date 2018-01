Stéphane Peterhansel sofreu um acidente na 13.ª etapa do Dakar a realizar nesta sexta-feira entre San Juan e Córdoba, numa ligação de 424 km (serão 369 para as motos) cronometrados.

A organização da prova informa que o piloto da Peugeot “teve um acidnete ao quil+ometro 78 da especial” e que o carro do francês “tem um problema na direção assistida”.

O Dakar destaca que Peterhansel estar+a a ver o pódio do Dakar “afastar-se”, pois o ainda campeão em título partia para esta penúltima etapa no segundo lugar da prova com cerca de 20 minutos de vantagem sobre Nasser Al-Attiah e 33 sobre Bernhard ten Brinke.

À passagem pelo Waypoint 1, os dois pilotos da Toyota passaram, respetivamente, no quarto e primeiro lugares, com Peterhansel a passar a sete minutos de diferença. O francês ainda não passou pelo Waypoint 2.

O azar do francês é também o sinónimo da caminhada praticamente certa de Carlos Sainz para o triunfo neste sábado. O espanhol da Peugeot partiu para a etapa de hoje com 44 minutos de vantagem sobre o companheiro de equipa estando a ganhar-lhe trºes mi utos logo no Waypoint 1.

Peterhansel já retomou a prova, entretanto, pois, foi “assistido por Cyril Despres” (Peugeot), mas não deixou de perder “36 minutos”.

