O Dakar passou do Peru para a Bolívia nesta quinta-feira e Carlos Sainz (Peugeot) foi o vencedor da etapa que ligou Arequipa a La Paz.

O piloto espanhol conseguiu assim aproximar-se 4m06s de Stéphane Peterhansel, o segundo da tirada, com os Peugeot a mostrarem que também se dão bem com os ares de maior altitude na Bolívia.

Peterhansel segura agora a liderança com cerca de 27 minutos sobre o companheiro de equipa espanhol quando se chega (sensivelmente) a meio da prova.

A luta pelo primeiro lugar está assim remetida aos dois homens da Peugeot, com o primeiro de três pilotos da Toyota a cerca de 1h20m do líder.

Carlos Sousa esteve em bom plano com o 17.º tempo (provisório) na etapa (a 29m48s de Sainz) a colocarem o piloto português no 24,º posto da classificação geral.

A chegada do Dakar à capital da Bolívia sentiu as marcas do clima social tenso no país traduzido em confrontos entre a Polícia e manifestantes que se opõem à realização da prova.

Em La Paz, cerca de cem pessoas envolveram-se em confrontos com as forças policiais, que utilizaram gás pimenta e gás lacrimogénio para dispersa-las da beira da estrada utilizada por pilotos e organização.

Segundo a agência noticiosa AFP, como escreve a agência Lusa, um veículo da organização foi atingido com cadeiras e garrafas de água vazias.

