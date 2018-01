Kevin Benavides (Honda) é o novo líder do rali Dakar depois de ter terminado em segundo lugar a sexta etapa nesta quinta-feira.

A tirada que marcou a entrada na Bolívia, partindo de Arequipa, no Peru, e terminou na capital boliviana, La Paz, foi ganha por Antoine Méo (KTM).

O francês chegou a La Paz com meio minuto de vantagem sobre Benavides – Toby Price (KTM) fez o mesmo tempo do argentino – ficando no sétimo posto da classificação geral. E o piloto da Honda foi mesmo quem mais lucrou.

Benavides ganhou quase três minutos a Adrien van Beveren (Yamaha), que cedeu a liderança ao argentino. O francês caiu para o segundo lugar da geral, a 1m57s do companheiro de equipa do ausente Paulo Gonçalves.

O português Fausto Mota (Alfer) é 59.º da classificação depois de ter terminado esta sexta etapa no 45.º lugar (a 20m52s de Méo).

Ao sétimo dia de prova, o Dakar 2018 tem o seu dia de descanso com o rali a ser retomado no sábado para a realização da sétima etapa entre La Paz e Uyuni, na Bolívia.

Classificação geral das motos:

1. Kevin Benavides (Honda), 16h33m20s

2. Adrien van beveren (Yamaha), +1m54s

3. Matthias Walkner (KTM), +2m50s

4. Xavier de Soultrait (Yamaha), +9m24s

5. Joan Barreda (Honda), +9m33s

6. Toby Price (KTM), 9m39s

7. Antoine Méo (KTM), +10m42s

(...)

59. Fausto Mota (Alfer), +6h01m20s

(...)