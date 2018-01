Carlos Sousa está no 25.º lugar da classificação geral do Dakar 2018 quando a prova está a meio e nesta sexta-feira a cumprir o dia de descanso. O piloto português reconhece que o objetivo inicial de ficar no top 10 já não é alcançável, mas lembra que continua em prova no rescaldo de uma sexta etapa em que foi o 18.º melhor.

“Sobretudo na segunda parte da etapa, já na Bolívia, imprimi um ritmo mais forte. Aliás, nessa segunda metade do percurso estivemos perto do top 10. Mas ninguém pode negar que o Dakar 2018 não é apenas dos mais difíceis dos últimos anos. É, também, dos mais competitivos, com um plantel de pilotos e de automóveis de enorme valor», afirmou Carlos Sousa

O piloto da Renault Duster considera assim que o top está nesta altura fora do alcance: “Vai ser impossível alcançar o resultado a que nos propusemos no início da prova.” “Apesar de tudo, estamos determinados em chegar ao fim e, nas etapas que forem mais favoráveis ao Duster, tentarmos surpreender”, assume o português.

“Vamos ver como correm os próximos dias, mas o mais importante é que ainda cá estamos. Agora é aproveitar o dia de descanso para retemperar forças e preparar o Duster para os desafios que se seguem», resumiu Carlos Sousa, como refere a Renault.