Paulo Gonçalves foi o terceiro mais rápido na segunda etapa do Dakar 2017, disputada entre Resistência e San Miguel de Tucumán, na Argentina, e segurou o terceiro lugar na geral das motos, a 2m54s do novo líder, o australiano Toby Price (KTM).

Numa especial bastante rápida, o vencedor do Dakar 2016 esteve insuperável e deixou o segundo mais rápido, o colega de equipa Matthias Walkner, a 3m22s e Paulo Gonçalves a 3m51s.

O piloto de Esposende começou algo cauteloso. Foi apenas décimo primeiro no primeiro waypoint, mas a partir daí recuperou, subindo a sétimo no segundo waypoint, sexto no terceiro, quarto no quarto e terceiro à chegada depois do atraso deliberado por parte de Joan Barreda Bort.

Na classificação geral, Price é agora o líder com 2m39s de vantagem sobre Walkner, enquanto Paulo Gonçalves está a escassos 15 segundos do segundo classificado e a 2m54s do líder.

No quarto posto ficou Xavier de Soultrait, o mais rápido na etapa inaugural. O francês está a ser o melhor das Yamaha, embora seja um “privado”, e com este resultado subiu a quinto da geral, atrás de Sam Sunderland (KTM).

Quem também está a surpreender é Joaquim Rodrigues Jr.. O piloto de Barcelos, que está a fazer a sua estreia no Dakar, continua a dar boas indicações. Hoje foi o 22º mais rápido, a 14m21s do mais rápido, mas não evitou a descida ao 23º lugar da geral.

Por outro lado, Hélder Rodrigues está a desiludir. O piloto oficial da Yamaha ficou fora dos 30 mais rápidos, cedendo cerca de 20 minutos para o mais rápido. Caiu assim para 32º da geral, a mais de 20 minutos do líder. Mau para quem ambiciona um lugar no pódio. Melhor está a ser o desempenho de Mário Patrão, que foi 30º.

Não muito longe terminou Gonçalo Reis, outra agradável surpresa no Dakar 2017, com o 37º tempo, seguido de perto por Luís Portela Morais, outro estreante.

Na quarta-feira, disputa-se a quarta etapa, entre San Salvador de Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia, com um total de 521 quilómetros, 416 dos quais cronometrados.

Classificação PROVISÓRIA da segunda etapa (motos):

1. Toby Price (KTM), 2h37m32s

2. Matthias Walkner (KTM), +3m22s

3. Paulo Gonçalves (Honda), +3m51s

4. Xavier de Soultrait (Yamaha), +4m06s

5. Sam Sunderland (KTM), +4m19s

6. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +4m48s

7. Stefan Svitko (KTM), +4m54s

8. Ricky Brabec (Honda), +5m40s

9. Alessandro Botturi (Yamaha), +6m20s

10. Joan Barreda Bort (Honda), +6m25s

(…)

22. Joaquim Rodrigues (Hero), +14m21s

(…)

30. Mário Patrão (KTM), +18m18s

(…)

32. Hélder Rodrigues (Yamaha), +19m47s

(…)

37. Gonçalo Reis (KTM), +28m06s

(…)

45. Luís Portela Morais (KTM), +32m19s

(…)

Classificação GERAL da segunda etapa (motos):

1. Toby Price (KTM), 3h07m17s

2. Matthias Walkner (KTM), +2m39s

3. Paulo Gonçalves (Honda), +2m54s

4. Sam Sunderland (KTM), +3m23s

5. Xavier de Soultrait (Yamaha), +3m41s

6. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +4m26s

7. Ricky Brabec (Honda), +4m29s

8. Stefan Svitko (KTM), +4m45s

9. Joan Barreda Bort (Honda), +5m32s

10. Alessandro Botturi (Yamaha), +6m08s

(…)

23. Joaquim Rodrigues (Hero), +14m18s

(…)

30. Mário Patrão (KTM), +19m31s

(…)

32. Hélder Rodrigues (Yamaha), +20m49s

(…)

36. Gonçalo Reis (KTM), +30m25s

(…)

38. Luís Portela Morais (KTM), +34m22s

(…)