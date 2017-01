A 4ª etapa do Dakar 2017 anunciava-se como muito difícil e os 461 quilómetros cronometrados entre San Salvador de Jujuy (na Argentina) eTupiza (já na Bolívia) – num total de 521 quilómetros – fizeram muitas vítimas logo desde por entre as unas e a altitude.

Os Peugeot sofreram com a dureza do troço desde o início até ao fim, com uma exceção. Essa exceção foi Cyril Depres, com o francês a aproveitar muito bem os azares dos companheiros de equipa e a saltar para a liderança da prova.

Os primeiros contratempos para os favoritos aconteceram logo entre o Waypoint 1 e 2 e em dose dupla. Se Stéphane Peterhansel – o campeão em título nos carros e maior favorito de todos – perdeu logo 15 minutos para os pilotos da frente, Sébastien Loëb, o comandante até esta quinta-feira, perdeu 25 minutos – com ambos os homens da Peugeot a não conseguirem recuperar muito até final da etapa das paragens a que foram obrigados logo no começo.

Carlos Sainz também arrancou mal, mas parecia ter recuperado ritmo. Só que, perto do fim, o piloto espanhol da Peugeot caiu numa ravina e a sua participação neste Dakar 2017 poderá ter ficado comprometida, pois só conseguiu sair duas horas depois... Sainz ainda conseguiu terminar a etapa, depois de ser rebocado por Romain Dumas, mas está agora no 19º lugar a 6h42m26 de Despres.

Alheio a estas contrariedades, Despres foi soltando gás e começando a cavar uma distância paulatinamente maior para Nani Roma – agora o principal candidato da Toyota, depois do abandono de Nasser AlAttiyah. Mas se despres não permitiu aproximações, a ponta final de Mikko Hirvonen foi significativa e o finlandês da Mini acabou por suplantar o espanhol, quer na etapa quer, agora, na geral.

A Mini, porém, não teve também só momentos para recordar nesta tão dura etapa, pois Yazeed Al Rajhi – sexto na classificação geral – acabou o rali nesta 4ª etapa. tão dura. O antigo líder Sébastien Loëb ficou agora a mais de 6 minutos de Despres, que tem Peterhansel a mais de quatro minutos de distância.

EM ATUALIZAÇÃO...

Tempos PROVISÓRIOS da 4ª etapa:

1. Cyril Despres (Peugeot)

2. Mikko Hirvonen (Mini), +10m51s

3. Nani Roma (Toyota), +12m51s

4. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +15m15s

5. Sébastien Loëb (Peugeot), +22m13s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +24m04s

7. Jakub Przygonski (Mini), +24m23s

8. Erik van Loon (Toyota), +23m18s

9. Boris Garafulic (Mini), +24m37s

10. Orlando Terranova (Mini), +37m35s

(...)

Classificação geral PROVISÓRIA:

1. Cyril Despres (Peugeot), 11h33m16s

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +4m08s

3. Mikko Hirvonen (Mini), +5m04s

4. Sébastien Loëb (Peugeot), +6m48s

5. Nani Roma (Toyota), +10m30s

6. Jakub Przygonski (Mini), +36m35s

7. Giniel de Villiers (Toyota), +43m59s

8. Orlando Terranova (Mini), +48m37s

9. Boris Garafulic (Mini), +1h21m20s

10. Mohammed Abu-Issa (Mini), +1h35m50s

(...)