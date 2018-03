A Airbus continua a desenvolver o carro dos seus sonhos: o concept Pop.Up, apresentado pela primeira vez no Salão de Genebra de 2017. Para a versão Next, fez parceria com a Audi e a Italdesign.

Neste novo projeto, a marca alemã traz experiência no que toca a autonomia de baterias e sistemas autónomos, enquanto a Airbus se concentra nos sistemas de vôo e no design da cabine de dois lugares, que pode ser encaixada num carro ou num drone.

Nos últimos doze meses, a Airbus trabalhou na redução de peso e na melhoria aerodinâmica, principalmente na configuração de vôo, para reduzir o consumo de energia. O design Audi foi integrado na carroçaria que apresenta os quatro anéis.

A Italdesign e a Airbus também criaram um sistema de ancoragem funcional com um sistema de bloqueio/desbloqueio. Apresenta também uma nova interface a bordo, que incorpora reconhecimento facial e movimento ocular.