A caravana do Dakar 2017 já está a caminho de Chilecito, de onde partirá a 10ª etapa do rali. Com o interregno provocado pela anulação da etapa 9 desta quarta-feira, a forma de chegar à segunda cidade mais importante da província de La Rioja teve de ser encontrada por via alternativa à prevista, pois nem todos estavam garantidos à partida.

E não está ainda confirmado que todos tenham já conseguido chegar ao ponto de partida da caravana na região de Salta. Alguns camiões já se fizeram à estrada e, pela imagem mostrada pela organização, é com bom tempo que quem já consegue faz o percurso de ligação entre a zona de Salta e Chilecito.

Era precisamente entre Salta e Chilecito que os pilotos deviam cumprir nesta quarta-feira a etapa conhecida como «Super Belén», numa ligação de quase mil quilómetros (997), dos quais 406 em especial cronometrada.

Os deslizamentos de terras que afetaram a região de Salta fizeram vítimas mortais e afetaram também o final da oitava etapa de terça-feira. Milhares de pessoas tiveram de ser deslocalizadas com estradas cortadas. E assim chegaram as consequências que se conhece para a 9ª etapa: a sua anulação.

A caravana está agora «a caminho de Chilecito» para nesta quinta-feira a prova retomar o seu curso normal. A partida para Chilecito já foi dada, embora de manhã (pelas 13:00 horas de Portugal), ainda não tivessem conseguido chegar ao bivouac de Salta todos os participantes para poderem integrar a caravana.

Nesta quinta-feira ficarão a faltar três etapas para o fim, quando Sebastién Löeb é líder nos carros e Sam Sunderland nas motos – Paulo Gonçalves é o melhor português com a Honda no oitavo lugar.

A 10ª etapa ligará nesta quinta-feira Chilecito a San Juan numa distância de 751 quilómetros, com 449 cronometrados. O início promete puxar pelo físico dos pilotos pelos troços em estilo trial. A segunda parte, mais a rolar, apelará às capacidades de navegação.