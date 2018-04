A BMW e a Daimler fizeram uma parceria para formar uma “fonte única para os serviços de mobilidade urbana sustentável”.

O acordo de fusão dos serviços de mobilidade das duas companhias está ainda sob exame para posterior aprovação pelas autoridades da concorrência.

O comunicado da BMW refere que ambos os grupos deterão 50 por cento desta «joint-enture» de serviços de mobilidade urbana – onde se incluem, por exemplo, o CarSharing (partilha de veículos) – de mesma forma que frisa que “as duas companhias permanecerão concorrentes nos respetivos modelos centrais de negócio”.

“O propósito desta transação é tornar-se um fornecedor líder dos inovadores serviços de mobilidade. Ambos os fabricantes automóveis apontam a modelar a mobilidade do futuro podendo oferecer aos seus clientes experiências únicas e apoiar os seus parceiros, como são as cidade e comunidades, no atingir da mobilidade urbana sustentável.”