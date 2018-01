Carlos Sainz, vencedor do Dakar 2018 nos carros em declarações no site oficial da prova:

“Estou muito contente. É uma recompensa magnífica. A alegria é imensa, lembra-me a minha última época no WRC em 2004. Impus-me no Rali de Córdoba. Exatamente nos mesmo troços que aqui com o Dakar. Tive desistências nestes últimos anos, mas dei sempre o me melhor. E desta vez foi um Dakar muito duro. Agora vou desfrutar desta vitória e ver o que farei no futuro. A Peugeot retira-se e eu vou falar coma minha família.”