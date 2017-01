Carlos Sainz caiu numa ravina já perto do final da 4ª etapa do Dakar 2017 num acidente que o deixou a mais de seis horas de Cyril Despres, o líder da classificação a partir desta quinta-feira.

O espanhol do Peugeot 3008 DKR demorou duas horas a sair da ravina e o carro #304 teve de ser rebocado conseguindo, ainda assim, cruzar a meta duas horas e 19 minutos depois do colega de equipa.

O reboque foi feito por Romain Dumas no seu Peugeot da RD Limited trazendo a bom porto o espanhol no que sobrou do seu veículo já sem carroçaria quer à frente quer atrás. E, que se veja, sem motor...

#Dakar2017 Primeras imágenes de cómo quedó el auto de Carlos Sainz tras el impacto. Va siendo remolcado. Vía @Canal_BoliviaTV pic.twitter.com/kJCrQtVF02 — Juan Manuel Cardozo (@JMCardozo5) 5 de janeiro de 2017