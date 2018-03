A Renault Trucks vai mudar a dinâmica do transporte comercial. A marca francesa anunciou que irá comercializar uma gama de veículos elétricos em 2019, concebidos para utilização em áreas urbanas e suburbanas, sendo produzidos na fábrica da Renault Trucks em Blainville-sur-Orne, na Normandia, França.

A criação de transportes urbanos sustentáveis é prioridade para a Renault que investe cada vez mais em veículos com zero emissões. Além disso, com estes veículos, a marca pretende também reduzir os congestionamentos, graças a entregas fora de horas sem ruído.

Para garantir a total segurança e eficiência, a Renault realizou vários testes reais de vários tipos de camiões experimentais completamente elétricos de 12-16 toneladas, que permitiram recolher informações vitais relativamente a condições de utilização, comportamento das baterias, instalações de carregamento e requisitos de manutenção específicos para camiões elétricos.

Para além destes veículos experimentais, está disponível no mercado desde 2010 um camião elétrico de 4,5 toneladas, o Electric Maxity.

“A nossa experiência comercial com o Electric Maxity permitiu-nos preparar a nossa rede para vender, prestar assistência e reparar veículos elétricos”, explica François Savoye, responsável pela estratégia de eficiência energética da Renault Trucks. “Os veículos elétricos dos nossos dias são uma solução competitiva, o que não acontecia em 2010.”

A Renault Trucks consegue tirar partido dos incríveis recursos de investigação e desenvolvimento disponibilizados pelo Grupo Volvo, beneficiar de tecnologia comprovada e aproveitar a sinergia entre diferentes entidades que trabalham no desenvolvimento de veículos completamente elétricos, como autocarros.