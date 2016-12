O ePrix de Berlim emprestou as barreiras de cimento do circuito alemão da Fórmula E para proteger os mercados da capital germânica depois do atentado que aconteceu nesta semana.

Na passada segunda-feira, um camião de longo curso investiu por entre o mercado de Natal de Berlim fazendo 12 vítimas mortais e provocando dezenas de feridos.

As autoridades locais pediram agora à organização do ePrix que cedesse as barreiras de cimento que definem o circuito para colocá-las em outros mercados e locais mais estratégicos de Berlim.

Os blocos de cimento, como noticia o «Motorsport.com», têm um metro de altura, quatro de largura e pesam quatro toneladas.

O ePrix de Berlim da temporada 2016/17 da Fórmula E vai realizar-se a 21 de maio.