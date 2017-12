O calendário provisório para 2018 do novo WTCR já é conhecido. A etapa portuguesa de Vila Real mantém-se num programa ainda de nove circuitos ao qual ainda se espera adicionar uma décima ronda.

Em relação ao calendário de 2017 do extinto WTCC notam-se as ausências da Itália e do Qatar e a entrada da Hokanda. A décima etapa deverá ficar calendarizada ou para 21 e 22 de julho para 6 e 7 de outubro de 2018.

Além de Vila Real, em junho, o programa provisório – a ser ratificado pelo Conselho Mundial do Desporto da FIA – mantém também as passagens pelo Hungaroring ou pelo Nürburgring Nordshcleife e por Macau.

Calendário provisório do WTCR 2018:

Marraquexe (Marrocos): 7 e 8 abril

Hungaroring (Hungria): 28 e 29 abril

Nürburgring Nordschleife (Alemanha): 10 e 12 maio

Zandvoort (holanda): 19 a 21 maio

Vila Real (Portugal): 23 e 24 junho

Termas de Río Hondo (Argentina): 4 e 5 agosto

Ningbo (China): 29 e 30 setembro

Suzuka (Japão): 27 e 28 outubro

Macau (Macau): 15 a 18 novembro