A marca de carros com mais imagens presentes nas redes sociais Twitter e Instagram é a Toyota.

Este é o resultado de um estudo realizado durante vários meses do segundo semestre 2017 pela empresa consultora especializada em redes sociais Brandwatch.

A análise semestre do ano passado que o «Car and Driver» reproduz incidiu em mais de 100 milhões de imagens presentes nas duas redes sociais referidas que foram filtradas através da ferramenta Image Insights que deteta o logótipo das empresas nas fotografias.

No top 100 das marcas com mais presença no Twitter e Instagram elaborado pela consultora, a Toyota é a fabricante automóvel que lidera o ranking com quase 130 mil imagens por mês.

O segundo lugar é ocupado pela Mercedes-Benz ainda a larga distância da marca japonesa, mas também com quase o dobro das imagens da rival alemã BMW, que fecha o pódio.

A McDonald’s é a marca líder da tabela a nível global, onde Toyota, Mercedes e BMW ocupam, respetivamente, os 14.º, 21.º e 25.º lugares.

Aqui fica o top 10 dos carros na análise da Brandwacth:

1. Toyota, 129.140 fotografias

2. Mercedes-Benz, 85.070

3. BMW, 42.810

4. Hyundai, 36.660

5. Nissan, 26.150

6. Honda, 24.360

7. Kia, 19.070

8. Mazda, 7.700

9. Land Rover, 5.570

10. Renault, 5.540