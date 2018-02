O McLaren Senna é uma das estrelas da atualidade sendo uma das vedetas mais aguardadas para ver ao vivo no Salão de Genebra do próximo mês de março.

As revelações sobre o poder deste superdesportivo vão sendo feitas precedendo-o na apresentação ao público que o poderá contemplar – não comprar porque já está esgotado.

Só serão feitas 500 unidades do mais poderoso carro de estrada da McLaren e já estão todas esgotadas pelas reservas dos clientes.

Os afortunados que comprarem um McLaren Senna terão à sua disposição um carro que acelera dos 0 aos 100 km/h em 2.8 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 6.8 segundos e que atinge a velocidade máxima de 340 km/h.

E entre as várias opções disponíveis para quem quiser enriquecer o carro por dentro está um sistema áudio feito especificamente pela marca da especialidade Bowers & Wilkins para o McLaren Senna.

Com sete colunas de som, com tweeters Double-Dome de alumínio e cones Kevlar, o sistema áudio da B&W tem um peso de apenas 7,32 kg. O objetivo é proporcionar o som mais cristalino para rodar a 340 km/h ao som da melhor música. E com direito a playlist recomendada.

Aqui fica a lista de músicas indicada pela B&W para ouvir ao volante do McLaren Senna.

1. «Back in Black» - AC/DC

2. «Push and Shove» - No Doubt

3. «Song 2» - Blur

4. «Hysteria» - Muse

5. «The Damned» - Neat Neat Neat

6. «Run the Jewels» - Sea Legs

7. «Woman» - Wolfmother

8. «Smells Like Teen Spirit» - Nirvana

9. «Bonkers» - Dizzee Rascal

10. «Seagull» - Ride