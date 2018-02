A BMW apresentou nesta quarta-feira a segunda geração do X4, o médio SUV que chega maior do que o antecessor e que já pode ser reservado a partir desta quinta-feira.

Mais renovado esteticamente atrás do que à frente, o X4 terá a sua apresentação mundial no Salão de Genebra do próximo mês.

O novo X4 é 81 mm mais longo que o da primeira geração e também 37mm mais largo apresentando uma distribuição de peso 50:50. E, aqui, no peso, o SUV da marca alemã perde quilos com ênfase num chassi mais leve.

Os «m» prolongam-se para mais equipamento e com mais tecnologia e para os dois novos M Performance – M40i e M40d – a completarem uma gama de quatro versões:

BMW X4 M40i – 360 cv – 500 Nm – 4.8s dos 0 aos 100 km/h – velocidade máxima 250 km/h

BMW X4 20d – 190 cv – 400 Nm – 8.0s dos 0 aos 100 km/h – velocidade máxima 213 km/h

BMW X4 30d – 265 cv – 620 Nm – 5.8s dos 0 aos 100 km/h – velocidade máxima 240 km/h