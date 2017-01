Foram, finalmente, revelados os preços a que será proposta no nosso país a nova geração Série 5. O modelo, que chega em fevereiro, estará disponível, nesta fase de lançamento, com quatro opções de motor, duas Diesel e outras tantas a gasolina.

A gama Diesel é composta pelo 520d com 190cv e o 530d de 265cv, enquanto a oferta a gasolina conta com o 530i, equipado com um motor quatro cilindros e 2 litros, oferece 252cv, enquanto o 540i recorre a um bloco de 3 litros com340cv.

As emissões de CO2 variam entre os 109 g/km do 520d manual e as 159 g/km do 540i xDrive Auto. Todas as motorizações podem contar com tração às quatro rodas xDrive. A caixa automática de 8 velocidades é de série em todas as motorizações, à exceção do 520d.

Os preços arrancam nos 54.500 euros do 520d, enquanto o 530d arranca nos 74.600 euros. O 530i estará disponível a partir de 66.700 euros, ao passo que o mais potente 540i arranca nos 84.200 euros.

Tudo sobre o novo Série 5

Em março, surgirão as versões 530e iPerformance, um híbrido plug-in com 252 cv, o 520d Efficient Dynamics Edition com 190 cv e um M550i xDrive, um oito cilindros 4.4 com 462 cv.