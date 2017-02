A variante mais familiar da nova geração Série 5, e também a mais aguardada, especialmente em Portugal, a BMW Série 5 Touring acaba de ser oficialmente revelada. Chega a Portugal em junho, com o 520d de 190cv e uma bagageira de maior capacidade.

A nova geração da carrinha alemã é 36 mm mais comprida, 8 mm mais larga e 10 mm mais alta que a antecessora. O novo modelo, que será cerca de 100 kg mais leve que o anterior, tem ainda uma mala de 570 litros (mais 10 litros do que antes, menos 100 litros que a Mercedes-Benz Classe E Station).

Estilisticamente, a nova carrinha “5” segue a filosofia da nova geração da berlina, com destaque para a linha de tejadilho pronunciada e o vinco traseiro, que permite a abertura em separado do vidro.

Por dentro, salta à vista o painel de instrumentos de alta resolução e um ecrã separado para o sistema multimédia no topo da consola central.

Oriundo do Série 7 é o sistema de estacionamento remoto, mas com a novidade de incluir “visão remota 3D”, que permitirá ao proprietário ter uma visão panorâmica do carro “bird eye” (vista de cima), através de uma aplicação para smartphone.

Outra novidade é o On-Street Parking Information (OSPI) e o ParkNow, que ajuda a encontrar espaços de estacionamento. Tem sincronização de calendário, correio de dados de contacto mediante o Microsoft Exchange.

Na fase de lançamento, a Série 5 Touring vai estar disponível com dois motores Diesel, o 520d com 190cv e 400 Nm e o 530d com um motor seis cilindros de 265cv e 620 Nm. A oferta a gasolina estará para já restrita a um 2 litros de 252cv para o 530i e um 3 litros de 340cv para o 540i. O sistema de tração às quatro rodas xDrive é opção para todas as motorizações.

Posteriormente deverá surgir um 520d Efficient Dynamics Edition com 190 cv e um consumo combinado anunciado inferior a 4 litros aos cem.