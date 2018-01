A BMW bateu com o novo M5 o recorde do Guinness do «drift» mais longo em oito horas – a BMW, o novo M5 e o instrutor John Schwartz, claro, que foi quem esteve ao volante.

Schwartz percorreu em derrapagem 374,2 km pulverizando o anterior recorde – agora a 230,1 km de distância.

A proeza decorreu no Centro de Desempenho da BMW em Greer, na Carolina do Sul, nos EUA, e Schwartz contou com a indispensável colaboração de uma dupla noutro carro.

Matt Mullins, o instrutor chefe local, foi ao volante do carro que, com Matt Butts, da Detroit Speed, literalmente à pendura, abasteceu em andamento o M5 de Schwartz por cinco vezes .

Com imagens de destreza e de algum arrepio perante manobras dos carros – e de Butts para se esquivar a alguns choques que ficaram só pela chapa –, Schwartz e Mullins bateram também o recorde do «drift» mais longo com uma dupla de carros percorrendo 79,3 km numa hora.