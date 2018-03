É oficial: a BMW vai tornar real o projeto i Vision Dynamics. O concept revelado no Salão de Frankfurt de 2017 vai chamar-se BMW i4 e irá ganhar contornos de berlina 100% elétrica.

“Até 2025, o nosso portfólio global de veículos contará com 25 modelos totalmente ou parcialmente elétricos. No Salão de Frankfurt, do ano passado, revelámos o nosso passo sobre o futuro da mobilidade elétrica com o BMW i Vision Dynamics. Este veículo vai tornar-se real: vamos construí-lo em Munique – com o nome de BMW i4”, anunciou Harald Krüger, diretor executivo da BMW.

Depois do citadino elétrico i3 e do híbrido desportivo i8, a BMW prepara-se para ampliar a gama com o i4. Olhando para o concept apresentado no ano passado, tudo indica que será uma berlina desportiva.

Ainda sem data de lançamento anunciada ou qualquer outro pormenor sobre a identidade do futuro modelo, antevêem-se números baseados no i Vision Dynamics: um motor 100% elétrico que vai dos 0 aos 100 km/h em 4 segundos, capaz de alcançar a velocidade máxima - limitada eletronicamente - de 200 km/h. Segundo a marca, as baterias terão autonomia de 600 km.